outils de connaissance de soi (1/2)

Bien connaître son enfant c’est, bien entendu, connaître sa personnalité, son caractère, ce qu’il aime ou pas… mais c’est aussi comprendre comment il fonctionne dans ses apprentissages ou ses orientations. Cette semaine Catherine Boiton nous en dit plus dans la Minute des Parents…



Et pour plus d’informations, Catherine vous invite à consulter sur internet, la conférence intitulée « Les intelligences multiples » de Bruno Hourst en cliquant sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=hgUqK3uAzR4