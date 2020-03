outils de connaissance de soi (2/2)

La semaine dernière, dans la Minute des parents, Catherine Boiton nous présentait un outil de connaissance de soi : les intelligences multiples. Cette semaine elle va un peu plus loin en nous présentant un 2ème outil pour mieux comprendre le fonctionnement de nos enfants

Et pour plus d’informations, Catherine vous invite à consulter sur internet, la vidéo « Présentation RIASEC » en cliquant sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=52i-6By1r1I