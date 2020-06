Ouverture des castings pour la Websérie Talbur

Talbur est une Web-série humoristique d'héroïque-fantasy qu’une douzaine d’étudiants ou ex-étudiants du pôle image ont imaginé. 8 épisodes de 15 minutes basé sur l'univers de jeux de rôles pour mettre en scène les maux et tracas de Charentais à la lecture de l’histoire du département. Bastien Baudoin réalisateur et Baptiste Seguin assistant de réalisation ouvrent les casting les 3 et 4 juillet.