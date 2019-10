Nous avons vu la semaine dernière comment faire son choix d'orientation post-bac, et notamment les critères à prendre en compte pour faire ce choix... Aujourd'hui nous ouvrons le volet Parcoursup, toujours avec notre experte en orientation scolaire, Catherine Boiton, qui va nous donner les trucs et astuces pour bien le gérer.

Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter, à partir de l'ouverture de la plateforme, un conseiller Parcoursup au numéro vert suivant 0 800 400 070, du lundi au vendredi de 10h à 16h, ou via le site parcoursup : www.parcoursup.fr