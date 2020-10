Parhandifféremment - Le don du sang est plus que jamais nécessaire

11h00-11h30

Jennifer Bondon, jeune femme handicapée de naissance a créé l’association Parhandifféremment. Une association qui vient en aide aux familles avec handicap et souhaitent adopter. Elle vient de publier « Avec maman tout roule » aux éditions La route de la soie. Un ouvrage dans lequel Jennifer Bondon témoigne de son parcours d’adoption en particulier et du handicap au sein de la famille en général.



A 11h30-12h0

Docteur Sophie Rambeau-Octeau, responsable des prélèvements à l’établissement français du sang de Charente et Alexia Bouchet, jeune femme donneuse de sang nous rappellent l’intérêt du don de sang. Les réserves s’épuisent : « Il faut donc agir dès maintenant en donnant massivement ». C’est le message que lance le président de l’Établissement Français du sang qui gère les stocks en France.