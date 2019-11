"Parmi les Miens" de Charlotte Pons, écrivain et journaliste

« Il y a peu de choses que je n’acceptais pas venant de maman. La voir mourir en faisait partie. »

Quand le médecin leur annonce que leur mère est vivante mais en état de mort cérébrale, Manon laisse échapper qu’elle préférerait qu’elle meure . C’est trop tôt pour y penser, lui répondent sèchement Adèle et Gabriel.

Délaissant mari et enfant, Manon décide de s’installer parmi les siens. Au cœur de cette fratrie grandie et éparpillée, elle découvre ce qu’il reste, dans leurs relations d’adultes, des enfants qu’ils ont été. Et tandis qu’alentour les montagnes menacent de s’effondrer, les secrets de famille refont surface. Qui était vraiment cette mère dont ils n’ont pas tous le même souvenir ?

Charlotte Pons écrit une tragédie ordinaire tout en tension psychologique et révèle un talent fou pour mettre en scène, dans leur vérité nue, les relations familiales.

Diplômée en Lettres et en Sciences politiques, elle a passé huit ans au sein de la rédaction de l’hebdomadaire Le Point où elle a exercé en qualité de journaliste culture et chef d’édition sur le site internet du magazine.

En 2015, elle décide de se consacrer à l’écriture créative et fonde les ateliers Engrenages & Fictions.