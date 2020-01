Passerelles et compétences - Portes ouvertes des Compagnons du devoir

Première partie :



L’association Passerelles et compétences est en train de se mettre en place en Charente avec une antenne. Elle vise à mettre en lien des associations de solidarité et des bénévoles pour une mission précise.

Avec nous Philippe Moracchini, délégué général de Passerelles et compétences, et Guislain Demont, bénévole de l’association en Charente.





Deuxième partie :



Une formation à des métiers traditionnels mais bien en phase avec la réalité…

Les Compagnons du Devoir ouvrent leurs portes ce week-end pour faire découvrir l’esprit et les valeurs qui les animent. Le site charentais à l’Isle d’Espagnac s’inscrit dans cette dynamique dès aujourd’hui et tout ce week-end. Des jeunes actuellement en formation pourront témoigner de ce qu’ils vivent au sein des Compagnons du Devoir autour de l’apprentissage, de la vie en communauté ou de la dimension de mobilité...

Clovis Michon, prévôt de la Maison des Compagnons du Devoir à l’Isle d’Espagnac, autrement dit le responsable de la structure, est notre invité.