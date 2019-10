Passions et Loisirs - 20 ans de l'Ecole des métiers du cinéma d'animation

Première partie :



L'association « Passions et Loisirs » a été créée en juin 2018. Elle est dédiée aux loisirs créatifs et défend la dimension d’artisanat local. Ce week-end, cette association organise un salon "Passion du fil et du savoir-faire" à La Rochefoucauld…

Aurélie Gaud, la présidente, et Véronique Goutard, la secrétaire, sont nos invitées.





Deuxième partie :



Une école qui a fait ses preuves en formant des centaines d’étudiants aux techniques du cinéma d’animation...

Depuis 20 ans, l’EMCA est implantée à Angoulême. L’Ecole des métiers du cinéma d’animation est l’une des structures de formation devenue incontournable du Pôle Image d’Angoulême. Elle a pour vocation de former les étudiants aux attentes des professionnels du domaine. Et aujourd’hui, très concrètement, elle célèbre cet anniversaire...

Jean-Christophe Boulard, directeur, et Anne Lucas, responsable pédagogique, donnent des repères sur l'EMCA.