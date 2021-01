Noël 1886 : si la date de la conversion de Paul Claudel à Notre-Dame de Paris est célèbre, on connaît moins le récit de cette conversion par l’écrivain lui-même.





"Patricia Marmoras nous dit ce texte qui rapporte l’expérience spirituelle bouleversante d’un jeune intellectuel de son temps et qui porte en germe une œuvre littéraire immense.

Les œuvres musicales proposées à l’écoute sont celles qu’évoque le texte de Claudel, poète et homme de théâtre sensible à la liturgie qui inspire jusqu’à son esthétique."