PEPS - Des lauréats de l'appel à projets "Innovation et entrepreneuriat"

Première partie :



L’association PEPS a une envie de susciter le partage et la rencontre sur la commune de Vindelle, à quelques kilomètres au nord d’Angoulême. L’association PEPS signifie pour des événements pluriels et solidaires, elle a été créée en 2014…

Anne-Marie Bricaud, la présidente de l’association, et Marie-Christine Chataignier, membre active, sont nos invitées…





Deuxième partie :



La semaine dernière, l’innovation et la créativité étaient à l’honneur lors d’une journée organisée sur le territoire de Grand Angoulême...

Cette journée à la Nef s’est clôturée par la remise des prix appel à projets « Innovation et entrepreneuriat » 2019. Une dizaine de lauréats ont été récompensés dans des domaines variés.

Trois lauréats de cet appel à projets témoignent dans cette émission : Cédric Sansoulh qui développe le projet d’un magasin anti gaspi, Romain Bouiller et son agence de création et de développement de chatbots ou robots conversationnels et Simon Sarot, opticien-lunetier qui fabrique des lunettes sur mesure et personnalisées...