Père Bernard Bougon : Ignace de Loyola - Etre utile aux Ames 5/5

Au cours de cette semaine les cinq chroniques de Mémoire des pères du Père Bernard Bougon nous feront découvrir comment Ignace de Loyola a pris conscience de sa vocation et ce qu’il en est advenu. Pour cela nous entendrons de brefs extraits de son autobiographie, écrite à la 3ème personne du singulier, intitulée le Récit du pèlerin, extraits lus par Frédéric Folcher. Ce sera pour chacun de nous l’occasion de réfléchir à sa vocation propre.

extrait :

« Déjà à cette époque tous (c’est-à-dire les 9 compagnons réunis autour d’Ignace) avaient décidé de ce qu’ils devaient faire, à savoir : aller à Venise (depuis Paris) et à Jérusalem et dépenser leur vie pour être utiles aux âmes, et, si la permission ne leur était pas donnée de rester à Jérusalem, retourner à Rome et se présenter au Vicaire du Christ (Le Pape) pour qu’il les emploie là où il jugerait que ce serait davantage à la gloire de Dieu et plus utile pour les âmes. Ils s’étaient aussi proposés d’attendre pendant un an une embarcation à Venise ; et s’il n’y en avait pas d’embarcation pour le Levant pendant cette année, ils seraient relevés du vœu d’aller à Jérusalem et se rendraient auprès du pape... »



Il serait bien étonnant qu’ayant une plus grande conscience de nos vocations propres et cherchant à les vivre nous ne rencontrions pas dans des institutions économiques, politiques, sociales, associatives, etc., d’autres personnes qui partagent des vocations semblables, proches ou complémentaires et que nous alliant avec elles nous ne puissions encore mieux servir le monde, l’Église