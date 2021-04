Père Canar Père Jacques Leclerc 2 /5

l'Abbé Emmanuel Canart nous présente cette semaine le Père Jacques Leclercq, prêtre missionnaire surtout en Afrique -notamment au Cameroun. Revenu en France à cause d'une maladie, il a fini sa vie comme prêtre d'accueil à Notre-Dame de Paris (il a fondé le service d'accueil de Notre-Dame, en 1968 ). Il a écrit plusieurs livres, dont "debout sur le soleil", "le jour de l'homme" et fait plusieurs conférences

Extrait :

Il s’agit de monter avec les piliers et plus on lève le regard en suivant les lancements des piliers plus on les voit devenir légers, légers, légers. Et quand on arrive tout en haut du pilier, c’est la pure légèreté et c’est le moment où on découvre la grande Rosace. Et la rosace, pour les bâtisseurs du Moyen âge, la lumière de la Rosace dans la cathédrale, c’est la présence de Dieu. Et là vous avez toute la signification du gothique : se libérer de plus en plus de toutes les pesanteurs, de toutes les épaisseurs charnelles. Se libérer, atteindre la liberté, la légèreté de la liberté, atteindre la liberté pour aimer davantage. Alors là, la lumière de la Rosace est Dieu.

Extrait :

On ne comparaît pas devant Dieu. Jamais ! On se blottit en Dieu. N’est-il pas, aussi, le juge ? Quelle aberration ! Le sens hébreu du mot « juge » c’est « sauveur », « libérateur ». Prenez le livre des Juges, dans la Bible. C’est le récit de l’histoire de tous ceux qui ont libéré le peuple. Alors là d’accord, Dieu est le juge souverain… (Revue Prier). Dans la Bible, libérer, c’est créer. Donc libérer toutes les parts de moi, pour m’inventer, m’inventer encore et me -réinventer » (conférence à Nantes)