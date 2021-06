Père Daniel Debuf - Bernadette, pourquoi es tu sainte? - Les écrits de Bernadette 4/5

A l'approche des vacances d'été, sachons se laisser inspirer, n'hésitons pas à modifier le programme initialement prévu, à l'instar du Père Daniel Debuf.

En effet, Le père Daniel Debuf modifie son trajet et s'arrête à Nevers. Alors qu'il se recueille devant le corps intact de Bernadette Soubirous, lui mathématicien pour qui le miracle est plus une question de foi que de raison, il pense : "Vraiment, au nom même de cet esprit scientifique, tu dois admettre que le miracle est bien possible. "

13 ans après ce moment qui reste déterminant dans sa foi, il sera appelé à la prêtrise.

Cette semaine, il nous entraine à sa suite à mieux connaitre Bernadette Soubirous avec cette question : pourquoi es tu sainte?

et aujourd'hui à travers les écrits de Sainte Bernadette

Nous arrivâmes à Nevers [le samedi] vers dix heures et demie du soir. Il faut que je vous dise que Léontine et moi, nous arrosâmes bien la journée du dimanche par nos larmes ! Les bonnes sœurs nous encourageaient en nous disant que c’était une marque d’une bonne vocation. […] Le sacrifice serait bien plus amer à présent s’il fallait quitter notre cher noviciat ; on sent que c’est la maison du bon Dieu ; il faut l’aimer malgré soi !

"Je suis venue ici pour me cacher"

Depuis longtemps, mon cœur éprouve le désir de vous écrire, mais depuis votre départ, j’ai été presque toujours patraque ou occupée auprès de nos chères malades. […] Pour mon compte, je viens d’avoir […] un abcès dans la bouche, qui m’a fait bien souffrir ; me voilà debout, quoique la bouche un peu de travers, je ne manque pas d’offrir toutes mes petites souffrances et sacrifices que le bon Dieu m’envoie, selon vos intentions, afin que Notre-Seigneur et la très Sainte Vierge bénissent et agréent les demandes que votre cœur de mère forme pour la plus grande gloire de Dieu et la sanctification des âmes qui vous sont confiées. Je n’oublie pas dans mes prières, quoique bien faibles, toutes les personnes que vous avez eu la bonté de me recommander avant votre départ. C’est surtout les jours de communion que je m’acquitte de cette dette. Je sens mon âme remplie de force et de confiance en pensant que ce n’est plus moi qui prie, mais Jésus en moi. Je prie tout particulièrement pour les besoins du Concile, de la Congrégation, pour notre Saint-Père le Pape. Oh ! Que je serais heureuse de recevoir sa bénédiction.

On dit que l’ennemi s’approche de Nevers. Je me passerais bien de voir les prussiens, mais je ne les crains pas : Dieu est partout, même au milieu des prussiens. Je me souviens qu’étant toute petite, après un sermon de M. le Curé, j’entendis des gens qui disaient : « Bah ! Il fait son métier. » Je crois que les prussiens font aussi leur métier.

Son défaut dominant, elle l’a reconnu dans ce qu’elle appelait sa « susceptibilité », ou parfois son « orgueil ». Elle mena contre lui un combat pendant plusieurs années. 10 En septembre 75, [sous le titre] « Résolution : Esprit de foi », [elle écrit dans son carnet] « demander à la très sainte Vierge un grand amour pour son cher Fils et la grâce de ne pas m’arrêter à la créature, quelle qu’elle soit. [Pour moi, cette personne] ne sera désormais qu’un instrument dont Notre Seigneur se sert pour me faire souffrir.