Père Daniel Debuf - Bernadette, pourquoi es-tu sainte? - à Nevers 3/5

A l'approche des vacances d'été, sachons se laisser inspirer, n'hésitons pas à modifier le programme initialement prévu, à l'instar du Père Daniel Debuf.

En effet, le père Daniel Debuf modifie son trajet et s'arrête à Nevers. Alors qu'il se recueille devant le corps intact de Bernadette Soubirous, lui mathématicien pour qui le miracle est plus une question de foi que de raison, il pense : "Vraiment, au nom même de cet esprit scientifique, tu dois admettre que le miracle est bien possible. "

13 ans après ce moment qui reste déterminant dans sa foi, il sera appelé à la prêtrise.

Cette semaine, il nous entraine à sa suite à mieux connaitre Bernadette Soubirous avec cette question : pourquoi es tu sainte?

La réponse aujourd'hui se trouve à Nevers, au couvent Saint-Gildard, où elle est entrée à l'age de 22 ans.

« Quand je serai morte, on dira : Elle a vu la sainte Vierge, c’est une sainte, et pendant ce temps-là, je grillerai au purgatoire.

« On dira : Oh ! Cette saintoune … et il fera bien chaud au purgatoire.

Le Carmel correspondait à son goût de la vie cachée, en contraste avec l’épreuve quotidienne qui était la sienne. Mais cette idée première fut vite écartée, [en raison de sa santé] : « Je ne veux pas de dispenses. Je veux pouvoir suivre la règle sans exemption »

Elle faisait tout ce qu’on voulait, dans le village et aux environs. Elle était très aimée de tous ceux qui la connaissaient. Elle était gaie et enjouée. Elle aimait beaucoup plaisanter avec un de ses cousins. […] Elle aimait beaucoup les enfants et elle en était aimée. Nous étions souvent dérangées à cause des visites et les enfants en souffraient.

Mère VAUZOU, a perçu son influence tonique et saine sur les postulantes et les novices. Elle lui en envoie de plus en plus. Il serait fastidieux de tout citer. [...] Sœur Claire Bordes, souffrante, craint de ne pas être admise pour cause de santé. Sœur Marie-Bernard (Bernadette) [lui] donne son propre exemple : – Malade, on m’a tout de suite reçue. Si le bon Dieu le veut, vous serez religieuse, il saura bien renverser tous les obstacles… « À partir de ce moment, raconte sœur Claire, je me trouvai toute résignée à accepter ce que le bon Dieu voudrait ; je ne m’inquiétai plus, et, même je me trouvai mieux.»

Une novice cherche à lui faire toucher ses objets de piété. [Elle lui dit :] « Regardez donc, ma chère sœur Marie-Bernard, comme mon chapelet est rouillé ! » – Ma bonne amie, il se rouille parce que vous ne le dites pas assez.

« Je suis dans ma chapelle blanche » écrit-elle à son ancien curé PEYRAMALE à Noël 76 .

« Celui-ci me suffit » dit-elle en montrant son crucifix.

« Je suis moulue comme un grain de blé. »

« Je voudrais qu'on dise les défauts des saints et ce qu'ils ont fait pour se corriger ; cela nous servirait bien plus que leurs miracles et leurs extases ».