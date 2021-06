Père Daniel Debuf - Sainte Bernadette : Une rencontre inattendue 1/5

A l'approche des vacances d'été, sachons se laisser inspirer, n'hésitons pas à modifier le programme initialement prévu, à l'instar du Père Daniel Debuf.

En effet, Le père Daniel Debuf modifie son trajet et s'arrête à Nevers. Alors qu'il se recueille devant le corps intact de Bernadette Soubirous, lui mathématicien pour qui le miracle est plus une question de foi que de raison, il pense : "Vraiment, au nom même de cet esprit scientifique, tu dois admettre que le miracle est bien possible. "

13 ans après ce moment qui reste déterminant dans sa foi, il sera appelé à la prêtrise.

Cette semaine, il nous entraine à sa suite à mieux connaitre Bernadette Soubirous avec cette question : pourquoi es tu sainte?

extrait : André RAVIER s.j., Le corps de Sainte BERNADETTE, publié par le Couvent Saint-Gildard, Nevers, 1986, extrait adapté p. 3.

Le 6 avril 1879, Bernadette mourait dans l’infirmerie du Couvent Saint-Gildard ; elle avait trente-cinq ans. […] Le corps de Bernadette resta exposé à la vénération du public jusqu’au samedi 19. Il fut alors renfermé dans un double cercueil de plomb et de chêne, lequel a été scellé en présence des témoins qui signèrent le procès-verbal. […]

Extrait : Ibidem, extrait adapté p. 5

Trente ans plus tard, on procéda une première fois à ce que l’on appelle la « reconnaissance du corps ». […] Le maire de la ville et son premier adjoint ont tenu à procéder eux-mêmes aux formalités légales. La pierre du caveau une fois levée, le cercueil apparait. On l’emporte, […puis ] on dévisse le cercueil de bois, on découpe le cercueil de plomb […] Le corps de Bernadette apparait alors en parfait état de conservation. Pas la moindre odeur. […] Laissons ici la parole au chirurgien et au médecin assermentés. « La tête était penchée à gauche, la face était d’un blanc mat ; la peau adhérente aux muscles, et les muscles collés sur les os. […] On pouvait voir sur les avant-bras le relief des veines. Les pieds étaient comme les mains [,] parcheminés. […]On constata que les cheveux, coupés courts, étaient collés sur le crane et collés sur le cuir chevelu, que les oreilles étaient en parfait état de conservation.

Extrait : René LAURENTIN, Bernadette vous parle, Éd. Médiaspaul & Lethielleux, 1972, Tome 2, p. 30

Tout heureuse [de m’avoir piégée], elle me dit : – […] J’ai servi de manche à balai à la sainte Vierge ; lorsqu’elle n’a plus eu besoin de moi, elle m’a mise à ma place qui est derrière la porte. Et en frappant dans ses mains, elle ajouta : – J’y suis, j’y reste. Le ton et le geste étaient très joyeux, insiste le témoin.