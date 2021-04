Père Dewavrin Mary Healy 2/5

le Père Lionel Dewavrin nous présente un livre écrit par Mary Healy dont le titre est « Guérir », sous-titré « Comment offrir au monde la Miséricorde de Dieu ». Une question posée par l'auteur et porte d'entrée pour le père Lionel Dewavrin de ses 5 chroniques est "Comment allumer un feu de ferveur évangélisatrice dans les cœurs et les esprits des catholiques du 21ème siècle et leur permettre de proclamer la Bonne Nouvelle d’une manière convaincante à nos contemporains ? " p17

Mary Healy est américaine, elle est docteur en théologie biblique. Elle enseigne l’Ecriture Sainte au Grand séminaire de Détroit et elle préside la commission Doctrinale du Service International du Renouveau Charismatique Catholique à Rome. En 2014, le pape François l’a nommée à le Commission Pontificale Biblique.

Extrait : « Comment allumer un feu de ferveur évangélisatrice dans les cœurs et les esprits des catholiques du 21ème siècle et leur permettre de proclamer la Bonne Nouvelle d’une manière convaincante à nos contemporains ? »

Extrait : « Dans le récit biblique de la première évangélisation, l’un des facteurs les plus évidents est le rôle prééminent joué par les guérisons et les miracles dans la diffusion de la foi. Pour Jésus et ses premiers, la prédication de la Bonne Nouvelle était inséparable des signes et des prodiges par lesquels Dieu lui-même confirmait la Parole divine et convainquait les auditeurs de sa vérité. » p. 19



Extrait : « Dans un monde qui a perdu tout sens du transcendant, les guérisons et le miracles sont plus que jamais nécessaires pour montrer que Dieu est un Dieu vivant, et rappeler la puissance de son action dans l’histoire et les vies humaines. » p. 20

Extrait : « Vingt et un pour cent des récits de l’Evangile concernant le ministère public de Jésus sont consacrés aux guérisons physiques et aux exorcismes, un pourcentage frappant…. Il est clair que les guérisons de Jésus n’ont rien d’un élément mineur ou périphérique à son objectif profond. » p. 27

Extrait : « Il ne leur était pas demandé de prêcher l’Evangile en paroles seulement, mais de le manifester par des actes de puissance…. Les premiers chrétiens ont pris les paroles de Jésus au sérieux, et le Seigneur a conforté leur foi en effectuant de nombreux miracles parmi eux. » p. 41 et 42