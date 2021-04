Père Dewavrin - Mary Healy : "guérir", ou "comment offrir au monde la Miséricorde de Dieu » 5/5

le Père Lionel Dewavrin nous présente un livre écrit par Mary Healy dont le titre est « Guérir », sous-titré « Comment offrir au monde la Miséricorde de Dieu ». Une question posée par l'auteur et porte d'entrée pour le père Lionel Dewavrin de ses 5 chroniques est "Comment allumer un feu de ferveur évangélisatrice dans les cœurs et les esprits des catholiques du 21ème siècle et leur permettre de proclamer la Bonne Nouvelle d’une manière convaincante à nos contemporains ? " p17

Mary Healy est américaine, elle est docteur en théologie biblique. Elle enseigne l’Ecriture Sainte au Grand séminaire de Détroit et elle préside la commission Doctrinale du Service International du Renouveau Charismatique Catholique à Rome. En 2014, le pape François l’a nommée à le Commission Pontificale Biblique.



Extrait : « Comme dans bien d’autres domaines de la vie, Dieu, avec les charismes renverse les logiques humaines. Dieu n’offre pas ses dons à ceux qui en sont dignes. Ce sont des dons gratuits faits à ceux qui ne le méritent pas, c’est-à-dire à chacun d’entre nous. » p. 131

Extrait : « Les charismes, quant à eux, sont distribués par l’Esprit à différents degrés et à différentes personnes. Ils ne servent pas d’abord à la sanctification personnelle, mais à l’édification du corps du Christ. » p. 134

Extrait : « Nul besoin d’être un prêtre, un savant ou un saint. Il ne faut qu’un cœur empli d’une foi simple et enfantine dans le Seigneur Jésus…l’enseignement de Paul exprime que Dieu nous a donné les charismes pour l’amour, et exercer un charisme doit toujours être un acte d’amour » p. 138.139

Extrait : « L’histoire de la Samaritaine montre que l’objectif premier de tout ministère de guérison est d’amener la personne à une rencontre avec Jésus….le rôle de celui qui prie est de créer un espace où cette rencontre pourra se faire et de se tenir ensuite à l’écart, afin de laisser le Seigneur rencontrer son bien-aimé » p. 177



Extrait : « Jésus ne se contente pas de dire ‘priez pour les malades’, il dit ‘guérissez les malades’ ». Avons suffisamment de foi pour obéir à ce commandement ? N’est il pas indispensable pour la mission aujourd’hui ?