Père Dubuf - Bernadette, pourquoi es tu sainte? - quelques réparties 2/5

A l'approche des vacances d'été, sachons se laisser inspirer, n'hésitons pas à modifier le programme initialement prévu, à l'instar du Père Daniel Debuf.

En effet, Le père Daniel Debuf modifie son trajet et s'arrête à Nevers. Alors qu'il se recueille devant le corps intact de Bernadette Soubirous, lui mathématicien pour qui le miracle est plus une question de foi que de raison, il pense : "Vraiment, au nom même de cet esprit scientifique, tu dois admettre que le miracle est bien possible. "

13 ans après ce moment qui reste déterminant dans sa foi, il sera appelé à la prêtrise.

Cette semaine, il nous entraine à sa suite à mieux connaitre Bernadette Soubirous avec cette question : pourquoi es tu sainte?

et pour une première découverte, nous conseille de lire avec profit « Petite vie de Bernadette », de l’abbé René LAURENTIN.

Extrait de René LAURENTIN, Bernadette vous parle, Éd. Médiaspaul & Lethielleux, 1972, Extrait adapté de Tome 1, p. 68-69 :

À la sortie, […] elle est calme, détendue. […] C’est avec le sourire qu’elle songe maintenant aux feintes et à la colère du commissaire. On lui demande : […] – Qu’est-qui t’amuse ? – Il tremblait. Il avait à sa calotte un gland qui faisait tintin. [répond-t-elle]

Extrrait : – Monsieur le curé, Aqueró demande qu’on vienne en procession à la grotte.

Extrait : Ibidem, p. 98-103

Dans le grand salon, […] quatre soutanes : l’abbé PEYRAMALE, […] deux vicaires […] et l’aumônier de [l’école. Ces trois-là sont pleins de questions et armés de toute leur théologie. –Monsieur le curé, Aqueró m’a dit : « Allez dire aux prêtres de faire bâtir ici une chapelle. » … M. le curé s’efforce d’être calme. Il est glacial : […] – Demande-lui comment elle s’appelle. … Les trois autres prêtres posent ensuite leurs questions. […] Dominiquette a gardé un charmant souvenir du retour. La petite trottinait à ses côtés, avec la joie du devoir accompli. Elle prit mon bras et me dit : – Je suis bien contente. J’ai fait ma commission !

Extrait : Ib., p. 182

– Je ne vous oblige pas à me croire ; mais je ne peux que répondre en vous disant ce que j’ai vu et entendu.

Extrait : Ib., p. 178

– La dame aurait mieux fait de t’apprendre à parler.

– Ce qu’elle ne m’a pas appris, c’est à me moquer des ignorants.

Extrait : Ib, p. 182

PEYRAMALE [a été] témoin [d’entretiens de Bernadette] avec des évêques et des prêtres [qui] l’ont menacée du feu éternel. Ils […] ont dit [à Bernadette] que, si elle disait [avoir] vu la sainte Vierge sur la terre, elle ne la verra pas au ciel. [Alors] elle a souri … sans que jamais une émotion se soit peinte sur son visage