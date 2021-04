Père Emmanuel Canart - Père Jacques Leclercq : Dieu plus grand que ton coeur 4/5

Nous retrouvons, grâce au père Emmanuel Canart, le père Jacques Leclercq, missionnaire en Afrique, puis chapelain prêtre d’accueil à Notre Dame de Paris, auteur de « Debout sur le Soleil » et «Le jour de l’homme ».

Extrait d' un article de la revue Prier intitulé Dieu fou de tendresse (n°55 Octobre 1983) :

Il n’y a pas de conditions à remplir. Jésus dit : « viens. Suis-moi ». il n’y a rien à faire avant. Tout l’Evangile, c’est ça : « Viens. Suis-moi ». J’ai appris à me méfier de la perfection. Allons jusqu’au bout de ma pensée : je déteste la perfection. Je choisis la sainteté, ce n’est pas pareil ! La perfection, c’est moi qui la fabrique, pour moi. La sainteté, c’est Dieu qui me la donne. Tout de suite. La perfection, c’est au bout de chemin. Et du chemin que je me suis tracé moi-même, pour moi-même. La sainteté, c’est maintenant… La perfection est humiliée par son péché, elle ne supporte pas son péché. La sainteté n’est jamais humiliée, elle est humble. (Conférence à Nantes page 6)

Dire cela, ce n’est pas du tout minimiser le péché. Dire cela, c’est seulement refuser de m’enfermer dans mon péché. Dire cela, rassurez-vous, ce n’est pas mépriser la loi, ni la morale, ni les principes. Dire cela, c’est aller au-delà. C’est affronter l’exigence d’être et de devenir. Et l’exigence d’être et de devenir, c’est toujours celle de la tendresse. Dire cela, c’est préférer le risque à la sécurité…

Dieu est tendresse. Oh, vous vous imaginez… Ce n’est pas un attribut de Dieu, la tendresse, ce n’est pas une qualité de Dieu, la tendresse, c’est son être. Il est tendresse. C’est-à-dire qu’Il est en lui-même, ce qu’est toute tendresse : le don, l’accueil et l’échange… Voilà l’homme. Voilà Dieu. « Si ton propre cœur te condamne », écrit Saint Jean, 1ère épitre 3,20, « Dieu est plus grand que ton cœur. Et il sait tout »…

Pour Jacques Leclercq, cette tendresse de Jésus est tellement inouïe qu’elle change tout. Elle renverse nos logiques. Elle opère un retournement ! Car la conversion n’est pas la condition de la rencontre avec Jésus. Elle en est le fruit, le résultat. Et les personnes qui sont venues se confier à lui dans la cathédrale l’ont entendu leur dire : « C’est faux de dire : « convertis-toi, alors tu entreras chez Dieu ». La vérité, là voilà : Va vers Dieu et tu te convertiras ! »

Et il aime démonter ces préalables mortifères qui nous habitent ! : « Quand on m’aura libéré de ce vice, alors je pourrai vivre. C’est l’inverse ! Commence par vivre ta tendresse et tu verras ton vice se dissoudre de lui-même » (Nantes page 6)





Nous retrouvons une inversion similaire chez un auteur chrétien (Louis Evely) qui écrit dans un commentaire du Notre Père : « Vous irez au Ciel non parce que vous serez content de vous mais parce que vous serez content de Dieu. »



Le franciscain Eloi Leclerc à travers un très beau dialogue entre saint François et frère Léon (pages 106 Sagesse d’un pauvre) évoque la sainteté avec des termes bien proches de ceux de Jacques Leclercq. Eloi Leclerc met dans la bouche de Saint François cette réponse à frère Léon qui insiste beaucoup, trop, sur la volonté et les efforts : « Oui, sans doute répondit François. Mais la sainteté n’est pas un accomplissement de soi-même ni une plénitude que l’on se donne. Elle est d’abord un vide que l’on accepte et que Dieu vient remplir dans la mesure où l’on s’ouvre à sa plénitude.…»

Il invite ensuite frère Léon à changer notre désir de perfection en simple et pur vouloir de Dieu. Alors, on peut devenir soi-même l’œuvre de Dieu. Le père Don Louf, ancien père abbé de l’abbaye du Mont des Cats qu’il s’agit de devenir miracle de la miséricorde de Dieu (Don Louf)