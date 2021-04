Père Emmanuel Canart - Père Jacques Leclercq : se revendiquer soi-même 3/5

Nous retrouvons, grâce au Père Emmanuel Canart, le père Jacques Leclercq, missionnaire en Afrique puis chapelain, prêtre d’accueil à Notre Dame de Paris, auteur de « Debout sur le Soleil » et «Le jour de l’homme ». Durant des années, il rencontre et écoute des personnes de tous les âges, de tous les horizons… Cela va de la prostituée au diplomate, du truand en cavale jusqu’au fou en plein délire. « Mon rôle, c’est de m’enfouir, sans pouvoir et sans savoir, dit-il. J’ai appris vraiment l’homme, j’ai appris Dieu »

Extrait : d'une conférence à Nantes, il tente de résumer tant d’années d’écoute en une seule question « Que faire de soi ? »

N’arrachez pas la mauvaise herbe, dit Jésus. Car si souvent, ce que nous dénonçons et ce que nous condamnons en nous et chez les autres comme le mal, c’est le bien blessé qui supplie, qui appelle, qui mendie sa part de joie, de réconciliation, de tendresse. C’est la définition même de la condition humaine d’être limitée, d’être démunie, d’être blessée. Alors… est-on coupable d’être un homme ? est-on coupable d’être une femme ? Le premier mouvement, devant nos limites, ne devrait jamais être l’accusation, mais l’acceptation très douce, très humble, sereine. Car la plupart du temps, avant de se poser en termes de conscience et de morale, tout ce que nous sommes, même le pire, s’exprime d’abord en termes de nature et de vie… Alors, il faut se revendiquer, soi, tout entier, sans conditions, sans restriction. Ombre et lumière, douceur et colère, rires et larmes, humiliation et fierté. Revendiquer tout mon passé, revendiquer l’inavoué, revendiquer l’inavouable ! …C’est mon passé qui a façonné mon visage, que personne n’y touche…. On ne vit jamais en dépit de soi-même ! Jamais. Car la liberté, c’est d’abord ceci « avec ce qu’on a fait de moi, même si c’est raté, réussir sa vie. Se reconnaitre soi, se revendiquer soi, s’accueillir et s’aimer soi, être gentil avec soi-même.

Dieu nous aime. Nous sommes un centre unique de tendresse. Dans les milliards d’hommes qui ont existé avant moi, et jusqu’ aux milliards qui existeront après moi, je suis, moi tout seul, unique exemplaire de moi-même devant Dieu. Et Dieu est fou d’amour pour moi. Le péché essentiel, vous comprenez, devant ce Dieu-là, c’est l’inquiétude…

« S’il n’y a pas la douceur, je ne m’accueille plus, je me subis ! »

« ne jamais vivre en dépit de soi-même »