Père Emmanuel Canart - Père Jacques Leclercq : un jour, je viendrai ! 5/5

Nous retrouvons, grâce au père Emmanuel Canart, le père Jacques Leclercq, missionnaire en Afrique, puis chapelain prêtre d’accueil à Notre Dame de Paris, auteur de « Debout sur le Soleil » et «Le jour de l’homme ».

Extrait (Revue Prier)

On ne va pas se confesser pour extirper de soi un mal qui nous a déçus ou humiliés, comme on arrache une dent cariée. On ne va pas se confesser pour se débarrasser de soi. On vient pour dire : « confiteor » : je reconnais. Tout ça, pour moi. Et ce n’est pas brillant. C’est moi. Mais tu es là… on vient avec ses blessures, sa détresse, son vice, pour tout déposer dans la démesure de la tendresse de Dieu.

On se confesse pour la rencontre qui va nous faire exploser en nous-mêmes. On se confesse pour la démesure qui va faire éclater nos mesures. Pour s’inventer, se réinventer, et pour savoir que c’est merveilleux d’être si pauvre, quand on est aimé. Et l’on s’en va… Et l’on sait… qu’un faux pas c’est encore un pas.

L’Espérance porte un nom. Elle nous offre un Visage : Jésus de Nazareth… Et elle nous crie que tout amour est réussite."

Extrait :

Je crois, oui, je crois qu’un jour,

ton jour, ô mon Dieu,

je m’avancerai vers toi

avec mes pas titubants,

avec toutes mes larmes dans mes mains,

et ce cœur merveilleux que tu nous as donné,

ce cœur trop grand pour nous

puisqu’il est fait pour toi…

Un jour je viendrai, et tu liras sur mon visage

toute la détresse, tous les combats,

tous les échecs des chemins de la liberté.

Et tu verras tout mon péché.

Mais je sais, ô mon Dieu

que ce n’est pas grave, le péché,

quand on est devant toi.

Car c’est devant les hommes que l’on est humilié.

mais devant toi, c’est merveilleux d’être si pauvre,

puisqu’on est tant aimé !

Mais un jour, ton jour, ô mon Dieu,

je viendrai vers toi.

Et dans la véritable explosion de ma résurrection,

je saurai enfin que la tendresse c’est toi

que ma liberté c’est encore toi

je viendrai vers toi, ô mon Dieu

et tu me donneras ton visage.

Je viendrai vers toi avec mon rêve le plus fou :

t’apporter le monde dans mes bras.

Je viendrai vers toi et je te crierai à pleine voix

toute la vérité de la vie sur la terre,

je te crierai mon cri qui vient du fond des âges :

« Père j’ai tenté d’être un Homme,

Et je suis ton enfant. »