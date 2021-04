Père Emmanuel Canart - Père Jacques Leclercq :visite de Notre Dame de Paris 1/5

l'Abbé Emmanuel Canart nous présente cette semaine le Père Jacques Leclercq, prêtre missionnaire surtout en Afrique -notamment au Cameroun. Revenu en France à cause d'une maladie, il a fini sa vie comme prêtre d'accueil à Notre-Dame de Paris (il a fondé le service d'accueil de Notre-Dame, en 1968 ). Il a écrit plusieurs livres, dont "debout sur le soleil", et fait plusieurs conférences

Extrait :

« C’est douze millions de visiteurs par an et je porte en moi cette certitude : c’est la cathédrale qui leur dit quelque chose. Les vieilles pierres, ça parle vous savez ! Et je mets quiconque au défi d’entrer dans Notre Dame de Paris sans lever le front. Une espèce de provocation, d’appel. Et cela vous savez ça n’emporte pas que le front, le regard, ça emporte toute la vibration charnelle de chacun. Alors je n’ai qu’à laisser parler la cathédrale.

Depuis 8 siècles elle est debout, depuis 8 siècles elle fait face à l’Histoire. C’était l’agora, du plus petit jusqu’au plus grand. Ça grouillait de peuple, de petit peuple et quelquefois c’était la folie où tous les débordements explosaient d’un seul coup, alors c’était la fête et la danse et le peuple de Paris, surtout le petit peuple de Paris, s’emparait de sa cathédrale. Aujourd’hui on crierait au blasphème. En ce temps-là, ils étaient chez eux parce qu’ils étaient chez Dieu.

On célébrait la messe face au soleil levant parce que le soleil qui bondit de la nuit tous les matins, c’est le symbole de Jésus qui ressuscite de la mort, tandis que l’ouest c’est le couchant, c’est là que l’homme se couche, c’est là que l’homme s’endort, c’est là que la nuit tombe : c’est la mort.

Sans même le savoir, la simple démarche d’entrer dans la cathédrale rassemble toute la signification qu’ils ont voulu donner là : on vient de l’Ouest on va vers l’Est, on vient de la nuit on va vers la lumière, on vient de la mort on va vers la Résurrection, on vient de l’Homme on va chez Dieu, du couchant de l’Homme au Levant de Dieu.