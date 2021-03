Père Erik Samson- Père Bellet 5/5

Le Père Maurice Bellet (1923-2018) est un théologien contemporain, mais également philosophe et psychanaliste qui a laissé derrière lui une cinquantaire d'oeuvres, entremélant ces 3 dimensions.

Le père Erik Samson nous fait découvrir cette semaine deux de ses oeuvres : "l'écoute" et "l'épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur".

Dans « l’épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur », Maurice Bellet y raconte l’épreuve d’un séjour à l’hôpital.

Extrait : " La divine douceur n’est pas naturelle. Elle ne va pas de soi. Elle ne relève pas de la banalité ordinaire.

Elle paraît même impossible, tout à fait contraire à l’ordre du monde. Comment s’accorderait-elle avec toute la violence, la cruauté, la rage de destruction, la volonté de vaincre … qui semblent les ingrédients nécessaires d’une humanité possible ?

L’ordre physique, l’ordre animal ignorent la divine douceur !

Et pourtant, dès que parue, dès que goûtée, elle paraît nécessaire, et toute simple, et comme plus qu’évidente.

Aussi forte que la naissance : quand vient à l’enfant le moment de naître, il lui faut sortir du ventre et venir au monde. Si impossible que soit la divine douceur, elle naît, il le faut.

Elle est comme l’huile de la vie, qui répare, soigne, rend mobile. Elle est l’onction.

Pour la connaître, il faut qu’elle passe le plus dur, qu’elle soit plus forte que la violence.

Ce n’est pas par hasard si j’en parle (même si mon expérience est bien modeste) à partir de la douleur."

Extrait : "Par instants, et comme hors de vue, cette perception, cet étrange toucher : oui, la divine tendresse est le lieu premier, avant le commencement du monde, l’inaccessible au-delà de l’inaccessible qui est, ici et maintenant, dans nos mains, nos visages et nos voix, en tout notre corps donné, innocence par-delà la mort.

Et – tout est dit.

Mais c’est par instants et comme hors de vue."