Père Erik Samson - Père Bellet : la promesse de l'écoute 1/5

Le Père Maurice Bellet (1923-2018) est un théologien contemporain, mais également philosophe et psychanaliste qui a laissé derrière lui une cinquantaire d'oeuvres, entremélant ces 3 dimensions.

Le père Erik Samson nous fait découvrir cette semaine deux de ses oeuvres : "l'écoute" et "l'épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur".

Extrait : Il arrive que quelqu’un vienne à quelqu’un d’autre avec le désir d’être entendu.

Ce désir peut être confus, emmêlé, obscur à lui-même (...) Mais, même à travers ces malheurs, il peut être puissant, vital.

Il arrive qu’il soit écouté.

Je vais tenter de dire cette écoute-là.

Il y a toutes sortes d’écoute : (…) On peut être à l’écoute d’un chef qui commande, d’un maître qui enseigne, du témoin qui témoigne, du poète et de son chant. Il y a l’écoute amoureuse. Et l’écoute des choses. Et bien d’autres. Il y a des écoutes heureuses et d’autres mortifères, quand la parole qui se donne à entendre mène à la mort.

L’écoute dont je parle prend place parmi toutes celles-ci et communique avec elles…. Mais elle a ses traits spécifiques, elle définit une situation, une relation particulière. C’est semble-t-il, une relation dissymétrique : l’un demande et parle, l’autre se tait et écoute. Si je suis « l’écoutant », j’ai à entendre l’autre pour lui et non pour moi ou pour un tiers, que ce soit un objectif à atteindre, une cause à défendre, une tierce personne, etc. Tel je suis du moins si je réponds à son désir. Car s’il veut se faire entendre, c’est –sans doute- pour pouvoir enfin s’entendre lui-même.

Extrait : «oui, «Il arrive que quelqu’un vienne à quelqu’un d’autre avec le désir d’être entendu…

Il y a des écoutes heureuses… »