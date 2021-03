Père Erik Samson - Père Maurice Bellet : l'offrande de l'écoute 2/5

Le Père Maurice Bellet (1923-2018) est un théologien contemporain, mais également philosophe et psychanaliste qui a laissé derrière lui une cinquantaire d'oeuvres, entremélant ces 3 dimensions.

Le père Erik Samson nous fait découvrir cette semaine deux de ses oeuvres : "l'écoute" et "l'épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur".

extrait de l'écoute :

"L’écoute donne à qui est écouté de pouvoir s’écouter lui-même.

Si je suis écouté, purement écouté, « j’ai tout l’espace pour moi, et pourtant il y a quelqu’un ».

(…) Cette écoute est sans jugement.

Elle l’est primordialement. Elle le demeure. Elle y aboutit. Elle est sans jugement sur l’autre, de quelque ordre que ce soit : moral, médical, culturel, politique, religieux, etc. Oreille nue : Rien ne précède l’écoute pure. Elle est sans catégories, sans classement, sans hiérarchie, sans comparaison – que ce soit à des normes, à des modèles, à tel autre. (…)

D’être ainsi écouté, on peut s’aimer soi-même. Mais c’est aussi bien de se quitter soi-même, abandonner l’ancienne image de soi et quitter tout – tout ce qui était construit par ce qui empêchait et la parole à l’autre et l’écoute en soi.(…)

L’écoute pure donne absolument, sans préalable, justification ni mérite, droit et pouvoir d’être là, en entier et sans peur. Mais elle donne étrangement, car ce don est absolument sans pouvoir sur l’autre. C’est l’autre –celui qui se donne à entendre- qui fait tout.

Est donc donnée – la liberté. La liberté radicale"