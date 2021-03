Père Erik Samson- Père Maurice Bellet : La divine douceur 3/5

Le Père Maurice Bellet (1923-2018) est un théologien contemporain, mais également philosophe et psychanaliste qui a laissé derrière lui une cinquantaire d'oeuvres, entremélant ces 3 dimensions.

Le père Erik Samson nous fait découvrir cette semaine deux de ses oeuvres : "l'écoute" et "l'épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur".

Dans « l’épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur », Maurice Bellet y raconte l’épreuve d’un séjour à l’hôpital. Mais d’abord, il présente ce qu’est « la divine douceur », qu’il éprouvera ensuite dans sa chambre d’hôpital.

Extrait : « La divine douceur est paix, profonde paix, paix miséricordieuse, apaisement(…).

Elle est ferme comme la bonne terre sur qui tout repose. On peut s’appuyer sur elle, peser sans crainte. Elle est assez solide pour supporter la détresse, l’angoisse, l’agression, pour tout supporter sans faiblir ni dévier. Elle est constante comme la parole du père qui ne plie pas. Ainsi est-elle le lieu sûr, où je cesse d’être à moi-même frayeur(…).

La divine douceur est charnelle, elle est du corps. Elle ne se passe pas en idées et discours, en décisions, en états d’âme. Elle ne se soucie pas d’exhorter ou d’expliquer.

Elle est dans les mains, le regard, les lèvres, l’oreille attentive, le visage, le corps entier. Elle est dans les gestes du corps. Elle est l’âme aimante du corps agissant. Elle est la beauté aimante du corps humain.

Divine douceur… Pourquoi divine ? Parce qu’elle ne serait pas humaine ? C’est tout l’inverse : elle est divine d’être humaine, entièrement humaine en vérité(…).

Elle est présence, elle est hospitalité, elle est parole échangée. Elle est compassion. Elle est la discrétion même.

Oh, qu’elle est désirable ! Elle est le sel de la vie.

Le moment où on le sait, c’est celui de la douleur. »