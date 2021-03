Père Erik Samson- Père Maurice Bellet : le temps de l'épreuve 4/5

Le Père Maurice Bellet (1923-2018) est un théologien contemporain, mais également philosophe et psychanaliste qui a laissé derrière lui une cinquantaire d'oeuvres, entremélant ces 3 dimensions.

Le père Erik Samson nous fait découvrir cette semaine deux de ses oeuvres : "l'écoute" et "l'épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur".

Dans « l’épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur », Maurice Bellet y raconte l’épreuve d’un séjour à l’hôpital.

Extrait : "Ma dignité n’est pas mon courage ou ma force. Ma dignité c’est de ne pas me résigner.

Oh, comme je suis privé et manquant de ce que je croyais avoir ! Du niveau que je croyais atteint ! De l’équilibre que je croyais établi !

Je plie sous le vent noir. Passage à vide, lacs d’amertume, tristesse qui remonte des fonds oubliés, goût d’enfance meurtrie qui remonte à la bouche.

Il y a des hauts et des bas. Je ne maîtrise pas ce mouvement de houle.(…)

« Détendez-vous. Décontractez-vous. Prenez-vous en charge. Un peu de courage. Il y a pire que vous. ». Les bons apôtres – ils supposent le problème résolu. C’est comme de dire : « Si vous étiez plus calme, vous seriez plus tranquille. » Quant au courage – oui, bienheureux ceux qui ont la chance d’être courageux ! C’est un don comme de chanter juste ou de courir vite.

Taisez-vous, vous ne savez pas ce que c’est – moralistes insupportables, toujours à croire, ou faire semblant que la volonté peut tout.

La volonté peut, en effet, mais dans les limites qui lui sont accordées. Et nul n’est maître de ces limites.(…)



J’irai vers l’autre volonté.

La première volonté est raide et raidie par l’effort. Bien utile quand il s’agit de forcer le passage. Mais complètement impuissante pour tenir le cap ; quand on est englouti dans la faiblesse.

L’autre volonté est douce, elle est toute habitée de la divine douceur. Elle veut sans vouloir, elle laisse aller, elle accepte la lassitude, elle ne se raidit pas contre l’inévitable. Mais elle tient le cap, imperturbable, elle maintient l’adhésion secrète à la vie, à l’amour, aux choses bonnes, à ce qui va venir et qu’il faudra vivre et vivre bien.

Cette volonté-là est toute grâce.

Extrait : "Mon voisin est un algérien de 76 ans qu’on vient d’opérer de la prostate. Il a longtemps vécu et travaillé en France. Il parle un français un peu laborieux. Il me tutoie.

On s’entend bien. Tout nous sépare : la religion, la culture (comme on dit…), le genre de vie, les préoccupations…

On se parle. De quoi ? Du temps , de la chaleur, du personnel soignant. On parle de la nourriture. On échange des fruits… On parle du grand sujet : l’urine.

Voilà nos sujets de conversation : peu élevés.

J’ai été le prochain de cet homme et il a été mon prochain.

Beaucoup plus que d’autres avec qui nous parlions mystique ou philosophie."