Père Jacques Leclerc Du Sablon Père François Cheng 4/5

Le Père Jacques Leclerc du Sablon est né en 1949. Ingénieur de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille, prêtre de la Mission de France ordonné en 1977, il a été missionnaire en Tanzanie, puis en Chine, de nombreuses années et enfin à Manille aux Philippines

Depuis 2017 il est au service de l’Eglise du diocèse de Lille.

Cette semaine il nous propose une série "vous avez dit mission" en s'appuyant sur des écrits de François Cheng, né en Chine en 1929, arrivé en France en 1948, baptisé dans la foi chrétienne sous le prénom de François (d’Assise) et élu à l’Académie française en juin 2002.



Extrait :



C’est ici que, pour revenir à notre thème des valeurs universelles, nous tentons de mettre en avant un vocable passablement galvaudé: le dialogue. Ce thème qui d’ordinaire suggère un moyen passager, un effort supplémentaire ou alors une complaisance à laquelle on cède, nous l’élevons ici à une dignité plénière en lui accordant une valeur en soi, proprement universelle. Nous l’avons dit, l’homme étant devenu un être de langage, sa mission même est d’être l’interlocuteur, de dialoguer, avec ses semblables certes, mais sur une plus large échelle, avec la Création entière, depuis ses éléments constitutifs jusqu’à sa part la plus sublime, la plus sacrée. Un dialogue généralisé fondé sur la conviction que l’univers créé forme un tout unitaire et organique où tout se relie et se tient, où ce qui se passe entre les entités vivantes est aussi important que les entités mêmes. Le Souffle vital qui les anime toutes assurant en permanence cette possible communication. Quelle personne, quelle culture peut réellement respirer l’ouverture et jouir de la métamorphose sans s’engager dans le plus vaste chemin de Vie qu’est la Voie où, selon «le Livre des mutations», tout changement ne peut provenir que de l’échange ?



(François Cheng, Nouvel Observateur N° 1991 – 2/1/ 2003)