Père Jacques Leclerc Du Sablon Père François Cheng 5/5

Le Père Jacques Leclerc du Sablon est né en 1949. Ingénieur de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille, prêtre de la Mission de France ordonné en 1977, il a été missionnaire en Tanzanie, puis en Chine, de nombreuses années et enfin à Manille aux Philippines

Depuis 2017 il est au service de l’Eglise du diocèse de Lille.

Cette semaine il nous propose une série "vous avez dit mission" en s'appuyant sur des écrits de François Cheng, né en Chine en 1929, arrivé en France en 1948, baptisé dans la foi chrétienne sous le prénom de François (d’Assise) et élu à l’Académie française en juin 2002.



Extrait :



« Je parle de la France. Je parle de sa langue, de sa culture et de sa vocation spécifique. … Homme des fleuves, façonné par le Yang-zi et le Fleuve Jaune, j’ai laissé couler dans mes veines maintes rivières de France. J’ai remonté jusqu’à sa source la Loire. J’ai longé la Seine et le Rhône jusqu’à leur embouchure. M’ont charmé Marne la maternelle, Meuse la méandreuse et la nonchalante Charente. Je n’ai garde d’oublier l’Isère, la Dordogne, la Rance.



Il me restait l’envie, enracinée en moi, de découvrir le Nord, cette terre gorgée d’histoire, éprouvée par les invasions et les guerres, nourrie du sang de tant de ses fils, et également dans une plus humble mesure, du sacrifice des hommes venus de mon pays natal…



(Discours de François Cheng lors de sa réception à l’Académie française le19 juin 2003 )