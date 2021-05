Père Jacques Leclerc du Sablon - "Vous avez dit mission" avec François Cheng 1/5

Le Père Jacques Leclerc du Sablon est né en 1949. Ingénieur de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille, prêtre de la Mission de France ordonné en 1977, il a été missionnaire en Tanzanie, puis en Chine, de nombreuses années et enfin à Manille aux Philippines

Depuis 2017 il est au service de l’Eglise du diocèse de Lille.

Cette semaine il nous propose une série "vous avez dit mission" en s'appuyant sur des écrits de François Cheng, né en Chine en 1929, arrivé en France en 1948, baptisé dans la foi chrétienne sous le prénom de François (d’Assise) et élu à l’Académie française en juin 2002.

Extrait :

À ma très modeste manière, je me plais depuis toujours à cette idée de pèlerin. Dès mon jeune âge en Chine, ayant beaucoup pérégriné au gré des événements, j’avais déjà tendance à me voir en “ pèlerin sur la terre ”. Plus tard, du fait de mon destin, je n’ai pas hésité à me laisser qualifier de “ pèlerin de l’Occident ”. Cherchant à connaître la meilleure part de ce que l’Europe a pu réaliser, je refuse de fixer à l’avance des limites à ma quête. Il n’y a point de hauts lieux que je ne tente de visiter, point de domaines dont je ne m’efforce de faire mon miel. S’il faut tout de même préciser ce qui en particulier m’a intéressé, c’est toute la tradition philosophique depuis la Grèce, toutes les créations littéraires et artistiques ayant passé les épreuves du temps. Et sur le plan spirituel, ce que la tradition judéo-chrétienne a engendré comme valeurs, comme recherches et comme réflexions.



(Discours de François Cheng lors de sa réception à l’Académie française le19 juin 2003 )