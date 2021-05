Père Jacques Leclerc du Sablon - "Vous avez dit mission" avec François Cheng 2/5

Le Père Jacques Leclerc du Sablon est né en 1949. Ingénieur de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille, prêtre de la Mission de France ordonné en 1977, il a été missionnaire en Tanzanie, puis en Chine, de nombreuses années et enfin à Manille aux Philippines

Depuis 2017 il est au service de l’Eglise du diocèse de Lille.

Cette semaine il nous propose une série "vous avez dit mission" en s'appuyant sur des écrits de François Cheng, né en Chine en 1929, arrivé en France en 1948, baptisé dans la foi chrétienne sous le prénom de François (d’Assise) et élu à l’Académie française en juin 2002.

Extrait :

Non corps à corps

Mais âme à âme

N’annulant nullement chair et sang

N’évacuant ni source ni flamme

Laissant cependant circuler l’air

La brume, la vapeur, éclair et tonnerre

Bourrasque et averse, ardente déchirure…

De la vallée du manque monte à présent

Les choses par l’azur aspirées

La lumière envahit tout l’intervalle

Propageant haleine d’embruns et saveur d’algues

Le lointain est l’envol des pétales

Éperdus de vent

Et le proche l’écho d’une louange

Au nid éclaté



Alors souffle le juste Vide médian

Alors passe, in-attendu, l’ange



(Poème de François Cheng, page 318 dans le recueil ‘A l’orient de tout – Œuvres poétiques, nrf Gallimard 2005 )