Père Jacques Leclerc du Sablon - "Vous avez dit mission" avec François Cheng 3/5

Le Père Jacques Leclerc du Sablon est né en 1949. Ingénieur de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille, prêtre de la Mission de France ordonné en 1977, il a été missionnaire en Tanzanie, puis en Chine, de nombreuses années et enfin à Manille aux Philippines

Depuis 2017 il est au service de l’Eglise du diocèse de Lille.

Cette semaine il nous propose une série "vous avez dit mission" en s'appuyant sur des écrits de François Cheng, né en Chine en 1929, arrivé en France en 1948, baptisé dans la foi chrétienne sous le prénom de François (d’Assise) et élu à l’Académie française en juin 2002.

extrait :



Aucun Chinois, apparemment, n’est prêt à renoncer à un élément essentiel qui vient du fond de la pensée chinoise, qu’il devienne bouddhiste, musulman, marxiste ou chrétien. Cet élément est ce qu’il convient d’appeler le Trois… Selon cette pensée, une vue globale s’appuie sur l’idée du Souffle. Le fonctionnement de ce Souffle est ternaire : le Yin, le Yang et le vide-médian. Le vide-médian est proprement le Trois — que les confucéens traduisent par l’idée du Milieu juste — qui, né du Deux, permet au deux de se dépasser. La pensée chinoise, convaincue qu’un sujet ne peut l’être que par d’autres sujets, a compris la nécessité du Trois, seul capable de prendre en charge le Deux tout en le transcendant. […]



L’Occident, qui a si longtemps privilégié et pratiqué la démarche du Deux, est-il prêt à penser, ou à repenser le Trois, non à le considérer sur le seul plan théologique, mais à envisager sa généralisation dans les moindres domaines de la vie pratique ? Car le Sujet en question, qu’il a érigé en statut autonome, se montre parfois singulièrement fragile. Cet individu, dont les sciences dites humaines ont fouillé de fond en comble la conscience, les désirs, les complexes toujours plus complexes à force de tourner sur soi, est en réalité un déraciné, un solitaire qui a le don de « réduire » le monde vivant en objet de conquête ou de décor : « Toujours en face, s’était lamenté Rilke, jamais plus en connivence, en reliance ! »



(François Cheng, Le Dialogue, Editions Desclée de Brouwer, 2002)