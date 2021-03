Père Jean-Marc Bocquet - Hildegarde de Bingen, abesse et fondatrice 4/5

Une des plus admirables personnalités de la spiritualité allemande du Moyen Age, elle est proclamée Docteur de l'Église le 7 octobre 2012, faisant d'elle la quatrième femme Docteur de l'Église après Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Cette reconnaissance en théologie est la plus haute de l'Église catholique, affirmant par là même l'exemplarité de la vie mais aussi des écrits d'Hildegarde comme modèle pour tous les catholiques.

extrait : « Je souffris parce que je ne déclarais pas la vision qui me fut montrée, en vertu de laquelle je devais, avec mes filles, quitter le lieu où je m’étais offerte à Dieu, pour aller dans un autre. Et je dus supporter ces souffrances, jusqu’au moment où je me décidai à nommer le lieu où je suis maintenant. Et soudain, ayant recouvré la vue, je me trouvai mieux. »

extrait : Aux moniales de Rupertsberg : « Nous voulons organiser une école pour apprendre à servir le Seigneur. Nous n’imposerons rien de dur, rien de pénible. Il y aura peut-être des choses un peu plus difficiles…Il faut bien corriger les défauts et garder l’amour entre frères. Mais ne te laisse pas troubler par la peur et n’abandonne pas le chemin du salut….A mesure qu’on avance dans la vie religieuse et dans la foi, le cœur devient large. Et l’on se met à courir sur le chemin des commandements de Dieu, le cœur rempli d’un amour si doux qu’il n’y a pas de mots pour le dire. »