Père Jean-Marc Bocquet - Hildegarde de Bingen : la priante 5/5

Une des plus admirables personnalités de la spiritualité allemande du Moyen Age, elle est proclamée Docteur de l'Église le 7 octobre 2012, faisant d'elle la quatrième femme Docteur de l'Église après Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Cette reconnaissance en théologie est la plus haute de l'Église catholique, affirmant par là même l'exemplarité de la vie mais aussi des écrits d'Hildegarde comme modèle pour tous les catholiques.

extrait : « C’est toi qui guides toujours ceux qui savent, et les combles de joie en leur inspirant ta sagesse. Gloire à toi, donc, à toi qui fais retentir les louanges et rends la vie bienheureuse, à Toi, Espérance, honneur et force, à toi, qui apportes la lumière. »