Père Jean-Marc Bocquet Sainte Hildegarde et les puissants 2/5

Une des plus admirables personnalités de la spiritualité allemande du Moyen Age, elle est proclamée Docteur de l'Église le 7 octobre 2012, faisant d'elle la quatrième femme Docteur de l'Église après Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Cette reconnaissance en théologie est la plus haute de l'Église catholique, affirmant par là même l'exemplarité de la vie mais aussi des écrits d'Hildegarde comme modèle pour tous les catholiques.

extrait : à l’empereur Frédéric Barberousse : « Prends garde que le Souverain Roi ne te renverse à terre par suite de l’aveuglement de tes yeux, qui ne voient pas droitement comment tu tiens dans ta main le sceptre de ton règne. »

extrait : au pape: « Ô homme, aveuglé par ta science, qui t’es lassé de réprimer la jactance et l’orgueil…Pourquoi ne tranches-tu pas la racine du mal qui étouffe les bonnes plantes ? Le monde est à présent dans la lâcheté, il sera bientôt dans la tristesse, puis dans la terreur. »