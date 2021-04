Père Lionel Dewavrin - "guérir" de Mary Healy - 1/5

le Père Lionel Dewavrin nous présente un livre écrit par Mary Healy dont le titre est « Guérir », sous-titré « Comment offrir au monde la Miséricorde de Dieu ». Une question posée par l'auteur et porte d'entrée pour le père Lionel Dewavrin de ses 5 chroniques est "Comment allumer un feu de ferveur évangélisatrice dans les cœurs et les esprits des catholiques du 21ème siècle et leur permettre de proclamer la Bonne Nouvelle d’une manière convaincante à nos contemporains ? " p17

Mary Healy est américaine, elle est docteur en théologie biblique. Elle enseigne l’Ecriture Sainte au Grand séminaire de Détroit et elle préside la commission Doctrinale du Service International du Renouveau Charismatique Catholique à Rome. En 2014, le pape François l’a nommée à le Commission Pontificale Biblique.

extrait :

« Nulle stratégie, nul plan, nul programme n’y suffira. Dieu seul détient la réponse. « Ce n’est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit – dit le Seigneur Sabaot » (Za 4,6). La réponse au « raz de marée de la sécularisation » ne peut être qu’un raz de marée de l’Esprit, une proclamation du Saint Esprit accompagnée de guérisons, de signes et de miracles qui démontrent l’amour de Dieu de manière palpable et qui convainquent les gens que Jésus-Christ est en vérité bien vivant. » (page 14)

extrait :

"Il manque bien évidemment quelque chose. Il faut davantage pour réveiller l’Eglise catholique. Comment allumer un feu de ferveur évangélisatrice dans les cœurs et les esprits des catholiques du 21ème siècle et leur permettre de proclamer la Bonne Nouvelle d’une manière convaincante à nos contemporains ? » (page 17)