Père Lionel Dewavrin - Mary Healy : "guérir" 4/5

le Père Lionel Dewavrin nous présente un livre écrit par Mary Healy dont le titre est « Guérir », sous-titré « Comment offrir au monde la Miséricorde de Dieu ». Une question posée par l'auteur et porte d'entrée pour le père Lionel Dewavrin de ses 5 chroniques est "Comment allumer un feu de ferveur évangélisatrice dans les cœurs et les esprits des catholiques du 21ème siècle et leur permettre de proclamer la Bonne Nouvelle d’une manière convaincante à nos contemporains ? " p17

Mary Healy est américaine, elle est docteur en théologie biblique. Elle enseigne l’Ecriture Sainte au Grand séminaire de Détroit et elle préside la commission Doctrinale du Service International du Renouveau Charismatique Catholique à Rome. En 2014, le pape François l’a nommée à le Commission Pontificale Biblique.

Extrait : « Des décennies de ces interprétations bibliques inexactes ont eu un effet désastreux sur la théologie, la catéchèse, la prédication et la foi des croyants ordinaires. Si Jésus n’a pas réellement guéri les malades ni accompli aucun miracle au Ier siècle, comment s’attendre à ce qu’il en accomplisse aujourd’hui ? » p.87

Extrait : « les auteurs catholiques de la période moderne ont rangé les miracles et les guérisons dans la catégorie des dons mystiques particuliers, privés, donnés par Dieu uniquement pour le bénéfice de la personne. » p. 88

Extrait : . « Jésus lui-même a vécu toute sa vie sous l’autorité du Père. ‘Je ne peux rien faire de moi-même…je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé’ (Jn 5,30). Sa puissance illimitée sur les démons, les maladies et la mort lui vient de sa soumission totale à la volonté du Père. Et il en va de même pour nous. Notre pouvoir sur la maladie ne peut nous venir que de notre soumission à la volonté du Père en union avec Jésus, que de l’expression de sa volonté de guérir et de délivrer ses enfants » p.103