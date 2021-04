Père Lionel Dewavrin - Mary Healy : "guérir", ou "comment offrir au monde la Miséricorde de Dieu » 3/5

le Père Lionel Dewavrin nous présente un livre écrit par Mary Healy dont le titre est « Guérir », sous-titré « Comment offrir au monde la Miséricorde de Dieu ». Une question posée par l'auteur et porte d'entrée pour le père Lionel Dewavrin de ses 5 chroniques est "Comment allumer un feu de ferveur évangélisatrice dans les cœurs et les esprits des catholiques du 21ème siècle et leur permettre de proclamer la Bonne Nouvelle d’une manière convaincante à nos contemporains ? " p17

Mary Healy est américaine, elle est docteur en théologie biblique. Elle enseigne l’Ecriture Sainte au Grand séminaire de Détroit et elle préside la commission Doctrinale du Service International du Renouveau Charismatique Catholique à Rome. En 2014, le pape François l’a nommée à le Commission Pontificale Biblique.

Extrait : « La réponse de Pierre se pose en exemple pour le reste de l’histoire de l’Eglise. La bonne suite à un miracle effectué au nom de Jésus est de saisir l’opportunité de proclamer Jésus….C’est le nom de Jésus – ce qui dans le langage biblique signifie sa présence et son autorité – qui a guéri l’homme. Jésus seul a le pouvoir de guérir. » p. 49

Extrait : « Pour Paul, les manifestations de la puissance de l’Esprit son une part essentielle de la prédication de l’Evangile. » p. 56

Extrait : "c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestait pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu." 1 co 2,4-5

Extrait : « Ne sommes-nous pas parfois tentés d’entreprendre des missions d’évangélisation en nous appuyant davantage sur la pensée et les ressources humaines plutôt que sur la puissance de Dieu ? Avons-nous été assez attentifs à l’injonction biblique qui nous rappelle que la foi ne naît pas d’un raisonnement persuasif mais de la démonstration d’Esprit et de puissance ? » p. 57

Extrait : « Pour les Pères de l’Eglise, les guérisons font partie de l’équipement normal donné aux croyants en vue de l’évangélisation….les témoignages des premiers siècles indiquent que les guérisons, les prophéties, les exorcismes et autres manifestations de la puissance de Dieu étaient choses courantes, surtout dans le cadre de la mission. » p. 64

Extrait : « Finalement il y eut une tendance croissante à identifier les charismes surnaturels à une sainteté spécifique, au-delà de ce dont les chrétiens ordinaires étaient capables. »