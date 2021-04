Père Pascal Dame - Saint Vincent de Paul 1/5

le père Pascal Dame nous fait découvrir cette semaine Saint Vincent de Paul en s'appuyant sur les "entretiens spirituels de Saint Vincent de Paul" aux éditions du Seuil 1959

Saint Vincent de Paul (Vers 1581-1660) a donné des conférences soigneusement construits généralement chaque vendredi d'une durée de une heure entre 1625 et 1660. L'auditoire habituel comprenait entre vingt à trente personnes( des religieux, religieuses essentiellement). Il invitait à vivre la consigne baptismale de Saint Paul : se dépouiller du vieil homme et se revêtir du Christ. En 1625, Monsieur Vincent crée la Congrégation de la Mission dont le but est l'évangélisation des pauvres des campagnes. Les prêtres de la mission seront appelés Lazaristes (car demeurant dans le quartier Saint-Lazare de Paris).

Extrait premiere conférence du 6 août 1655 sur la pauvreté :

Si nous avons des biens, nous n'en avons pas l'usage, et c'est en cela que nous sommes semblables à Jésus-Christ, qui ayant tout, n'avait rien; il était le maître et le seigneur de tout le monde, il a fait les biens qui y sont; cependant il a voulu, pour l'amour de nous, se priver de l'usage; bien qu'il fût le seigneur de tout le monde, il s'est fait le plus pauvre de tous les hommes, il en a eu même moins que les moindres animaux; mais le Fils de Dieu n'a pas une pierre pour reposer sa tête. O Sauveur ! ô Sauveur ! que deviendrons-nous si nous nous attachons aux biens de la terre ? Que deviendrons-nous après l'exemple de la pauvreté du Fils de Dieu ? Ah ! que ceux qui ont des biens n'en désirent pas l'usage, s'ils y ont renoncé; et que ceux qui n'en ont point n'en veuillent point avoir !

Quel bonheur à la Mission de pouvoir imiter les premiers chrétiens, vivre comme eux en commun et en pauvreté ! O Sauveur ! quel avantage pour nous ! Demandons tous à Dieu qu'il nous donne , par sa miséricorde, de son esprit de pauvreté. Oui, l'esprit de pauvreté est l'esprit de Dieu.

Voilà ce que c'est que l'esprit de Dieu : aimer, comme lui et les siens, la pauvreté, à laquelle est opposé l'esprit du monde, cet esprit de propriété et de commodité qui recherche sa particulière satisfaction.

Messieurs et mes frères, demandons tous cet esprit à Dieu, qu'il nous sépare de tous les biens du monde pour nous unir à lui, cet esprit sans lequel il est impossible de vivre en communauté.