Père Raphael Buyse - « L’éblouie de Dieu – les plus beaux textes de Madeleine Delbrêl » - Éblouie par Dieu 2/5

Cette semaine, le Père Raphaël Buyse nous partage la vie et l'expérience spirituelle et missionnaire de Madeleine Delbrel, qu'il connait bien puisqu'il lui a consacré un livre « toute cette foule dans notre cœur » quelques pas avec MADELEINE DELBREL. Elle fait l'objet actuellement d'un procès de béatification.

Pour ses chroniques, Le père Raphël Buyse s'est appuyé sur le livre « L’éblouie de Dieu – les plus beaux textes de Madeleine Delbrêl » dont sont tirés tous les extraits.

extrait : Page 24

Tu vivais et je n’en savais rien.

Tu avais fait mon cœur à ta taille, ma vie pour durer autant que toi,

Mais, parce que tu n’étais pas là, le monde entier me semblait petit et bête

et le destin de tous les hommes stupide et méchant.

Quand j’ai su que tu vivais, je t’ai remercié de m’avoir fait vivre,

je t’ai remercié pour la vie du monde entier.

La souffrance dont on souffre sur terre m’a paru beaucoup plus grande

et aussi beaucoup plu petite,

les joies qu’on y trouve beaucoup plus vraies et plus petites aussi.

extrait : p. 16

Et puis tout est si beau quand nous le regardons avec un peu d’amour. Nous avons du dédain pour des masses de choses que nous n’avons même pas regardées et dont toute notre vie ne suffirait pas à celébrer les splendeurs.

Il y a un vertige de la Beauté comparable ou parallèle à celui que Pascal eprouvait entre le très grand et le très petit : les deux abîmes des beautés invisibles sont à côté de nous et en nous demeure la Beauté « qui fait toutes les choses belles ». A celui qui croira en la vie de la Beauté en lui quelle intensité d’amour et quel don de lui-même ne sera t-il pas demandé ? Si des fragments de beauté vue nous ont fait pleurer presque de joie, quelle joie sera celle de celui qui possédera en lui la totale beauté vivante ? Quel besoin aura-t-il de tout le reste ne sera-t-il pas souverainement libre ?