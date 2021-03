Père Thierry Magnin-Blaise Pascal 4/5

Blaise Pascal (1623-1662) est un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français. Après une expérience mystique qu'il éprouve en novembre 1654, il se consacrera à la réflexion philosophique et religieuse, sans toutefois renoncer aux travaux scientifiques.

Le père Thierry Magnin nous plonge dans les "pensées" de Pascal et nous dévoile ses réflexions, ses réponses, et sa découverte au travers de son expérience mystique, son accueil de ce DIeu d'Amour

Extrait :

Eh quoi ! Ne dites-vous pas vous-même que le ciel et les oiseaux prouvent Dieu ? - Non. Et votre religion, ne le dit-elle pas ? - Non. Car encore que cela est vrai en un sens, pour quelques âmes à qui Dieu donne cette lumière, néanmoins cela est faux à l’égard de la plupart (244).

Ce n’est pas de cette sorte que l’Ecriture, qui connaît mieux les choses qui sont de Dieu, en parle. Elle dit au contraire que Dieu est un Dieu caché (242).

Si le monde subsistait pour instruire l’homme de Dieu, sa divinité y reluirait de toutes parts d’une manière incontestable… Ce qui y paraît ne marque ni une exclusion totale, ni une présence manifeste de divinité, mais la présence d’un Dieu qui se cache. Tout porte ce caractère (556).

La nature est telle qu’elle marque partout un Dieu perdu, et dans l’homme, et hors de l’homme (441).



Extrait :

Athéisme, marque de force d’esprit, mais jusqu’à un certain degré seulement (225).

Voilà ce que je vois et ce qui me trouble. Je regarde de toutes parts, et je ne vois partout qu’obscurité. La nature ne m’offre rien qui ne soit matière de doute et d’inquiétude. Si ne n’y voyais rien qui marquât une Divinité, je me déterminerais à la négative ; si je voyais partout les marques d’un Créateur, je reposerais en paix dans la foi. Mais, voyant trop pour nier et trop peu pour m’assurer, je suis dans un état à plaindre…En l’état où je suis, ignorant ce que je suis et ce que je dois faire, je ne connais ni ma condition, ni mon devoir. Mon cœur tend tout entier à connaître où est le vrai bien, pour le suivre ; rien ne me serait trop cher pour l’éternité (229).

Voyant trop pour nier et trop peu pour m’assurer : telle est la véritable condition de l’esprit devant l’univers éclaté que révèle la science. Ce n’est certes pas une position facile, mais c’est la seule honnête et vraie.

Il n’est pas vrai que tout découvre Dieu, et il n’est pas vrai que tout cache Dieu (557).