Père Thierry Magnin-Blaise Pascal 5/5

Blaise Pascal (1623-1662) est un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français. Après une expérience mystique qu'il éprouve en novembre 1654, il se consacrera à la réflexion philosophique et religieuse, sans toutefois renoncer aux travaux scientifiques.

Le père Thierry Magnin nous plonge dans les "pensées" de Pascal et nous dévoile ses réflexions, ses réponses, et sa découverte au travers de son expérience mystique, son accueil de ce DIeu d'Amour

Extrait :

Mon cœur tend tout entier à connaître où est le vrai bien, pour le suivre (229).

Dans le cœur, les passions attendent d’être prises en compte et aspirent à devenir des forces de lumière. « Les passions ainsi dominées sont vertus » (502).

Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ; on le sait en mille choses… Est-ce par raison que vous vous aimez ? (277).

Extrait :

Comme nous ne pouvons aimer ce qui est hors de nous, il nous faut aimer un être qui soit en nous, et qui ne soit pas nous. Et cela est vrai de chacun de tous les hommes. Or il n’y a que l’Etre Universel qui soit tel. Le royaume de Dieu est en nous : le bien universel est en nous, est nous-mêmes, et n’est pas nous (485).

« Essayez, je vous dis que vous y gagnerez en cette vie… Et vous reconnaîtrez à la fin que vous avez parié pour une chose certaine, infinie » (233).

C’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi : Dieu sensible au cœur, non à la raison (278).

Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui fait sentir à l’âme qu’il est son bien unique, que tout son repos est en lui, qu’elle n’aura de joie qu’à l’aimer ; et qui lui fait en même temps abhorrer les obstacles qui la retiennent et l’empêchent d’aimer Dieu de toutes ses forces (544).

On se fait une idole de la vérité même ; car la vérité hors de la charité n’est pas Dieu, et est son image et une idole qu’il ne faut point aimer, ni adorer (582).

On n’entre dans la vérité que par la charité et on ne s’éloigne qu’en s’éloignant de la charité (668).



Extrait :

Il n’est pas vrai que tout découvre Dieu, et il n’est pas vrai que tout cache Dieu (557).