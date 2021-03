Père Thierry Magnin- Blaise Pascal, qu'est ce que l'homme dans l'univers? 2/5

Blaise Pascal (1623-1662) est un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français. Après une expérience mystique qu'il éprouve en novembre 1654, il se consacrera à la réflexion philosophique et religieuse, sans toutefois renoncer aux travaux scientifiques.

Le père Thierry Magnin nous plonge dans les "pensées" de Pascal et nous dévoile ses réflexions, ses réponses, et sa découverte au travers de son expérience mystique, son accueil de ce DIeu d'Amour

Extrait :

Car enfin, qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d’où il est tiré et l’infini où il est englouti. Que fera-t-il donc, sinon d’apercevoir quelque apparence du milieu des choses, dans un désespoir éternel de connaître ni leur principe ni leur fin ? Toutes choses sont sorties du néant et portées jusqu’à l’infini. Qui suivra ces étonnantes démarches ? L’auteur de ces merveilles les comprend. Tout autre ne peut le faire (72).

Extrait :

« Situé entre l’infinité du monde qui le hante et le néant d’où il est tiré, l’homme participe de l’une et de l’autre. L’infiniment grand et l’infiniment petit apparaissent ici comme les deux pôles extrêmes et inséparables de la conscience humaine. La dialectique des deux infinis est vécue dans le cœur de l’homme : elle est le mouvement même de toute conscience »[1].



Extrait :

Quelle chimère est-ce donc que l’homme ? Quelle nouveauté, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige ? Juge de toutes choses, imbécile ver de terre ; dépositaire du vrai, amas d’incertitude et d’erreur ; gloire et rebut de l’univers (434).