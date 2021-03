Père Thierry Magnin-Blaise Pascal : qu'est ce que l'homme dans l'univers? 3/5

Blaise Pascal (1623-1662) est un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français. Après une expérience mystique qu'il éprouve en novembre 1654, il se consacrera à la réflexion philosophique et religieuse, sans toutefois renoncer aux travaux scientifiques.

Le père Thierry Magnin nous plonge dans les "pensées" de Pascal et nous dévoile ses réflexions, ses réponses, et sa découverte au travers de son expérience mystique, son accueil de ce DIeu d'Amour

Extrait :

Deux excès : exclure la raison, n’admettre que la raison (253).

Soumission et usage de la raison, en quoi consiste le vrai christianisme (269).

C’est une chose étrange que les hommes ont voulu comprendre les principes des choses, et de là arriver jusqu’à connaître tout, pour une présomption aussi infinie que leur objet. Ces extrémités se réunissent et se retrouvent en Dieu seulement (72).

Extrait

Le « moi » est haïssable… Il est injuste en soi, en ce qu’il se fait le centre du tout ; il est incommode aux autres, en ce qu’il les veut asservir : car chaque moi est l’ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres (455).

Extrait :

Le Divertissement, comme fuite de l’homme pour ne pas rester seul avec le vide de son cœur (142).

L’homme vit plus en son personnage qu’en lui-même, mais le vide intérieur est là, il reste béant. Ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable (425).

Extrait :

L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien » (347)…

Par l’espace, l’univers me comprend et m’engloutit comme un point ; par la pensée, je le comprends (348).

L’homme passe infiniment l’homme (434).