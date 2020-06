Perle Abbrugiati, directrice éditoriale des Presses Universitaires de Provence

Associées à la faculté des Arts, lettres, langues et sciences humaines (ALLSH), les PUP publient depuis plus de 40 ans des livres et revues dédiés aux sciences humaines. S’adressant à un public large, leurs collections s’ouvrent depuis 2012 à d’autres champs disciplinaires...La maison d’édition, dont le fonctionnement est proche de celui d’un éditeur privé, commercialise ses ouvrages en France et à l’international