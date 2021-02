In Petto - Épisode 3

Mon 1er est un objet ayant appartenu aux religieuses du Couvent de la Providence

Mon 2ème est gardé "In petto"

Mon tout s'intitule "Chroniques de chevet".



Libres et fantasques, ces épisodes radiophoniques vous livrent des secrets de tables de chevet. Imaginés par Ascension, Carlo, Jean-David, Loïs et Noé, ils ont été écrits et réalisés dans le cadre d'un stage "Création radiophonique" proposé par la Cie Chabraque et RCF en octobre 2020.



Épisode 3

Cadavre exquis

20/09/20/18/05

"Fait divers"