Philippe Lacoche "Mise au vert" éd. du Rocher

Philippe Lacoche est un écrivain revigorant. Sa "Mise au vert" est une épopée burlesque, où pullulent les types un peu foldingues. On se croirait à la fois chez Tintin et avec Audiard. C'est écrit avec brio: on devine que l'auteur s'est bien amusé en compagnie de Chaunier, Depard, Patricia, sans oublier ce "sacré Jaunard"...