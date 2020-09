Phoenix Arts - Les journées nationales de la spéléologie en Charente

Première partie :



L’association Phoenix Arts, basée en sud-Charente, a vu le jour en 2017. Autour de deux personnalités et instrumentistes, elle a vocation à faire des propositions autour de la musique et du piano : spectacles, ateliers notamment… Le tout pensé pour un public large, mais ciblé.

Nos invités sont Ludmilla Guilmault et Jean-Noël Dubois, directeurs artistiques de l'association.





Deuxième partie :



Pouvoir plonger dans un monde souterrain… Les journées nationales de la spéléologie et du canyonisme ont cet objectif-là les 3 et 4 octobre. Elles sont relayées en Charente sur le site de Montgaudier à Montbron. Adultes et adolescents pourront s’initier à la spéléologie et à tout ce que recouvre cette pratique...

Avec nous Bruno Delage, spéléologue, et Pascale Lacourarie, guide conférencière.