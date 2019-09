Pierre Saha " Aux sans foi errants" (éd. Gilles Guillon)

"Aux sans foi errants" de Pierre Saha est un roman historique et policier, mais aussi une fresque animée de la France de 1922. Des personnages issus de la magistrature affrontent la sauvagerie de malheureux gamins sans repères; le héros, officier traumatisé par la guerre, est partagé entre le dégoût, la tristesse, la désillusion et l'appétit de vivre et d'aimer. L'auteur nous fait entrer dans la peau de ses personnages avec talent. Il mène son récit sans jamais nous laisser nous ennuyer.