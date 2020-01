A portée de mains - Escale en terre singulière aux Carmes

Première partie :



L'association "A portée de mains" est basée à Angoulême mais a le regard large. Elle mène des projets d’éducation et d’insertion en France et à l’international. Le tout se fait avec des valeurs fortes de vivre-ensemble, de mixité des publics…

Delphine Jauseau, coordinatrice des programmes pour l'association A portée de mains, est notre invitée…





Deuxième partie :



De véritables expériences sonores à vivre aux Carmes à La Rochefoucauld…

Le rendez-vous est fixé dans une semaine dans la structure culturelle. « Escale en terre singulière » est le titre de cette proposition qui en donne bien le ton et l’esprit… Au programme pour cette deuxième édition : des spectacles abordés sous la forme de récits radiophoniques… et des émissions en plus à écouter dans le cadre d’une exposition déjà accessible…

Emilie Athimon, la coordinatrice du projet culturel et artistique des Carmes, explique la démarche.